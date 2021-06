Euro 2020 - L'Espagne bute sur la Suède, premier 0-0 du tournoi

L'Espagne et la Suède se sont quittés sur un nul vierge, lundi, à Séville, dans le groupe E de l'Euro de football. Il s'agit du premier 0-0 depuis le début du tournoi.Dans l'autre match du groupe, plus tôt dans la journée, la Slovaquie s'est imposée 1-2 face à la Pologne. La Slovaquie occupe ainsi seule la première place du groupe avec 3 points. L'Espagne et la Suède suivent avec 1, la Pologne reste bloquée à 0. Lors de la deuxième journée, la Suède affrontera la Slovaquie le 18 juin (15h00) à Saint-Pétersbourg. Le lendemain (21h00), l'Espagne jouera contre la Pologne à Séville (Belga)