Euro 2020 - "L'Italie a été supérieure tactiquement", reconnaît le sélectionneur turc Günes

La Turquie s'est inclinée 0-3 face à l'Italie vendredi dans le match d'ouverture de l'Euro. Le sélectionneur turc Senol Günes a reconnu, en conférence de presse, que "l'Italie a été supérieure" d'un point de vue tactique."On espérait un autre résultat mais l'Italie a été dominatrice", a analysé Günes. "Le premier but a changé les choses en seconde période et on a perdu le contrôle de la partie. Du point de vue tactique, l'Italie a été supérieure. Elle a maîtrisé le terrain et le ballon. J'espérais un match plus beau de la part de mon équipe. On a été bon en première période, on a bien joué, on est resté dans le match. On voulait tenir le ballon, mais l'Italie l'a eu et nous a asphyxiés avec son pressing et un rythme élevé." "On devait faire mieux, mais le tournoi continue", a poursuivi Günes. "On a perdu contre une équipe qui jouait à domicile, on doit réagir contre le pays de Galles et la Suisse. Si on regarde le match de ce soir, on a donné le maximum, il aurait fallu plus de vitesse dans les passes... Mais mes joueurs ont lutté et ils ont montré du caractère." (Belga)

