Euro 2020 - L'Ukraine boucle sa préparation par une victoire 4-0 contre Chypre

L'Ukraine a battu Chypre 4-0 dans son dernier match de préparation à l'Euro 2020, lundi à Kharkiv.Les deux premiers buts sont tombés sur penalty en première période. Le premier, accordé suite à une faute de Panayiotou qui a valu la carte rouge au défenseur chypriote, a été transformé par Andriy Yarmolenko à la 37e minute. Oleksandr Zinchenko s'est chargé de botter le second penalty dans le temps additonnel de la 1e mi-temps, qui s'est terminée sur un score de 2-0. Le Gantois Roman Yaremchuk a fait 3-0 à la 59e, et Andriy Yarmolenko a fixé le score à 4-0 à la 65e minute. Outre Yaremchuk, deux autres joueurs évoluant en Belgique étaient présents dans les rangs ukrainiens: Eduard Sobol (FC Bruges) a joué tout le match, tandis que Yevhen Makarenko (Courtrai) a été remplacé à la mi-temps. Roman Bezus (La Gantoise) est quant à lui resté sur le banc. L'Ukraine débutera son Euro dimanche face aux Pays-Bas à Amsterdam dans le cadre de la 1e journée du groupe B, aussi composé de l'Autriche et de la Macédoine du Nord. (Belga)

