Euro 2020 - L'Ukraine trahie par "le jeu aérien", selon Shevchenko

L'Ukraine a été battue 0-4 par l'Angleterre, samedi, en quarts de finale de l'Euro de football. "Pour moi, le match s'est joué sur des faits de jeu", a regretté le sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko, en conférence de presse et au micro de Sky Sport:"L'Angleterre était plus forte dans le jeu aérien et on a perdu notre défenseur central (Kryvtsov, sorti en première période, ndlr) qui aurait pu davantage les perturber", a analysé Shevchenko. "Selon moi, cela a déterminé le sens du match. C'est vrai qu'il y a eu aussi une baisse de concentration en début de seconde période, mais le problème c'était le jeu aérien. Je pense que l'Ukraine a tout de même fait un bel Euro, malgré toutes les absences et les difficultés dans l'effectif. On a toujours essayé de bien jouer. Je ne pense pas qu'on ait renié notre football. La blessure de Kryvtsov n'a pas aidé, c'est un défenseur d'expérience." L'Ukraine est aussi tombée sur un excellent Kane, auteur d'un doublé côté anglais. "Il a été efficace et a marqué les occasions qu'il a eues, dans un tournoi de ce niveau, cela fait la différence", a confié Shevchenko. "L'Angleterre a été efficace, a su utiliser nos erreurs, a contrôlé le match. On a eu aussi de bonnes occasions mais sans réussir à les concrétiser." Interrogé quant à son avenir à la tête de la sélection l'ancien joueur de l'AC Milan a répondu: "L'Euro est maintenant fini, on va faire la synthèse du tournoi, tirer le bilan de ce qu'on a fait. La fédération va devoir prendre une décision, mais il y a du temps pour cela, personne n'est pressé." (Belga)