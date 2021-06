Euro 2020: la Croatie s'inquiète de son déplacement à Glasgow après l'infection de l'Ecossais Gilmour

Le test positif au coronavirus du joueur de l'Ecosse Billy Gilmour inquiète la Croatie avant le choc du Groupe D, mardi à Glasgow."Nous sommes inquiets, mais malheureusement, nous devons jouer ce match demain/mardi", a déclaré l'entraîneur Zlatko Dalic lundi. Le milieu de terrain Gilmour doit passer 10 jours en quarantaine. Dalic a ajouté qu'il espérait qu'il n'y avait pas d'autres cas et que Gilmour se rétablirait rapidement. La Croatie, finaliste de la Coupe du monde, et l'Écosse, outsider, ont toutes deux un point et seule une victoire leur donnerait une chance d'atteindre le prochain tour. "Avant l'Euro, nous savions que le troisième match serait décisif", a déclaré Dalic. "C'est la dernière chance. Nous voulons la saisir." L'équipe de Dalic a déplacé son camp de base de l'Écosse en Croatie pour éviter l'isolement possible de toute l'équipe en cas de cas positifs au coronavirus en raison des mesures locales. Mais il a souligné que la nature continentale du tournoi donnait un avantage à certains. "Nous voyageons tous les trois jours", a-t-il déclaré. "Les conditions devraient être les mêmes pour tout le monde. Et ce n'est pas le cas." (Belga)