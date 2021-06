Euro 2020 - La Hongrie et Rossi "très déçus" après la défaite en fin de match contre le Portugal

La Hongrie a résisté plus de 80 minutes face au Portugal, champion en titre, avant de céder et s'incliner 0-3 mardi, à Budapest, dans le groupe F de l'Euro de football. "Nous sommes très déçus, à six minutes de la fin c'était un nul sans but, mais concéder trois buts en dix minutes me déçoit particulièrement", a indiqué le sélectionneur italien des Magyars."Le premier but vient d'une double déviation, mais après cela il faut se reprendre tout de suite!", a regretté Rossi. "C'est peut-être de ma faute, j'ai fait des changements qui clairement n'ont pas fonctionné. Je suis déçu par le résultat, pas par la performance. Nous avons bien joué, bien défendu, et en seconde nous avons vraiment fait du bon travail. Il y a peut-être trois buts d'écart entre mon équipe et le Portugal, mais pas sur le match de ce soir. Ronaldo a réussi un gros match, il a trois occasions, en met deux, et a même raté la plus facile." La Hongrie affrontera la France lors de la prochaine journée, le 19 juin. "Nous savons quelle bonne équipe ils ont, il faut nous préparer de la meilleure façon possible." (Belga)

