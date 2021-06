Euro 2020 - La Slovaquie surprend la Pologne 1-2 en ouverture du groupe E

La Slovaquie a surpris la Pologne 1-2, lundi, à Saint-Pétersbourg, dans le premier match du groupe E de l'Euro de football. La Slovaquie a ouvert le score grâce à un but contre son camp du gardien polonais Wojciech Szczesny, sur un tir de Robert Mak repoussé par le poteau (18e). La Pologne a égalisé en début de seconde période par Karol Linetty (46e). Milan Skriniar a offert la victoire aux Slovaques (69e) quelques minutes après le rouge reçu par le Polonais Grzegorz Krychowiak (62e).En soirée (21h00), l'Espagne rencontrera la Suède à Séville dans l'autre match de ce groupe. Lors de la prochaine journée, la Slovaquie jouera contre la Suède le 18 juin (15h00) à Saint-Pétersbourg tandis que la Pologne défiera l'Espagne (21h00) le lendemain à Séville. Vingt-quatre nations participent à l'Euro, organisé dans onze pays. Les deux premiers de chacun des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient en huitièmes de finale. (Belga)