Euro 2020 - La Suisse pas "une menace" pour l'Italie, regrette Petkovic

La Suisse s'est inclinée 3-0 contre l'Italie mercredi dans le groupe A de l'Euro de football. "Nous avons joué contre une équipe très forte qui nous a posé beaucoup de problèmes, et nous n'avons pas été à 100 pour-cent", a regretté Vladimir Petkovic, sélectionneur de la Suisse, en conférence de presse."Nous n'avons pas été une vraie menace, ce qui ne ressemble pas à nos performances habituelles", a confié Petkovic. "Je suis déçu, évidemment, une déception sur le résultat mais aussi de notre performance. Je me suis entretenu avec l'équipe, nous devons être déçus mais demain est un autre jour, nous allons rester positifs et optimistes et nous préparer comme il faut pour le match décisif contre la Turquie." "L'Italie reste sur 29 matches sans aucune défaite", a indiqué Petkovic. "C'est une bonne équipe, de bons joueurs un bel esprit d'équipe, je crois qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller en demi-finale, même s'il y a des équipes très fortes évidemment par ailleurs." (Belga)