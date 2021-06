Euro 2020 - "Le match pouvait basculer" des deux côtés, estime Neuer

Le parcours de l'Allemagne dans l'Euro 2020 s'est arrêté mardi à Wembley, où la Mannschaft a été battue 2-0 par l'Angleterre en 8e de finale."C'était un match couperet, nous avons joué contre l'Angleterre, nous sommes une grande nation", estime le gardien et capitaine allemand Manuel Neuer. "Le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Mais l'envie que les Anglais ont montré dans les situations où ils ont marqué était supérieure à la nôtre. La déception est immense. Joachim Löw (qui quitte son poste de sélectionneur) a marqué une époque. Que ça se finisse comme ça pour lui, c'est très triste". Pour Toni Kroos, les Allemands ont manqué d'efficacité. "Ca fait très très mal. Il nous a manqué l'efficacité", dit le milieu du Real. "Leur premier but a tout changé, jusque-là nous avions fait un match correct. Quand tu es éliminé en 8e de finale, c'est décevant, même si nous nous sommes bien sortis d'un groupe difficile" Kai Havertz a failli ouvrir le score en début de seconde période mais Pickford a détournée sa frappe. "En première période c'était un match équilibré. Nous sommes mieux revenus en début de deuxième. C'est une soirée amère pour nous et pour nos fans", explique Havertz.. "Défense, attaque, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes une équipe. Et l'Angleterre n'est pas non plus une mauvaise équipe". (Belga)