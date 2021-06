Euro 2020 - Le sélectionneur ukrainien Shevchenko "a aimé la réaction" de son équipe

L'Ukraine a été battue 3 buts à 2 par les Pays-Bas, dimanche, dans son premier match de l'Euro, dans le groupe C. "J'ai beaucoup aimé la réaction de mon équipe lorsqu'elle a été menée 2-0", a confié le sélectionneur ukrainien Andriy Shevchenko dans l'interview flash d'après-match."On est restés à l'affût, on s'est adapté, on s'est créé des occasions, on a accéléré. Et maintenant nous sommes déçus, parce que quand tu as une bonne chance d'arracher un nul, finalement tu fais une erreur", a regretté Shevchenko en référence au but décisif de Demfries. "C'était une erreur de notre part, on doit jouer cette action autrement. Mais mes joueurs ont montré du caractère, ils ont mis toute leur énergie". (Belga)

