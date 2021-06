Euro 2020 - Les Diables Rouges défieront le Portugal en huitièmes

C'est un duel contre le Portugal qui attend les Diables Rouges dimanche à 21 heures sur la pelouse du stade olympique de Séville en huitièmes de finale de l'Euro. Après une soirée riche en rebondissements dans le groupe F, l'identité des quatre meilleurs troisièmes sont enfin connus.Les Diables Rouges sont passés par tous les adversaires probables mercredi soir, les deux matches Allemagne - Hongrie (2-2) ainsi que Portugal - France (2-2) connaissant de nombreux rebondissements. C'est finalement le Portugal, tenant du titre, qui a dû se contenter de la 3e place du groupe F. En 2016, la Seleçao avait déjà franchi le cap du premier tour en terminant troisième de son groupe. La Belgique, première du groupe B après des victoires contre la Russie (3-0), le Danemark (2-1) et la Finlande (2-0), devait attendre l'issue de la phase de groupes pour que l'indigeste classement des meilleurs troisièmes soit définitif. En cas de victoire en Andalousie, l'équipe nationale jouera le vainqueur du duel entre l'Italie, première du groupe A, et l'Autriche, deuxième du groupe C, prévu samedi à Wembley (21h). (Belga)