Euro 2020 - "Les gars ont été merveilleux", se réjouit Mancini

L'Italie est devenue championne d'Europe de son histoire pour la deuxième fois de son histoire, dimanche, en venant à bout de l'Angleterre aux tirs au but. "Les gars ont été merveilleux", a réagi Roberto Mancini, le sélectionneur italien, au micro de la RAI."Nous avons été bons", a déclaré Mancini. "Nous avons pris un but rapide (2e minute, ndlr) et nous avons été en difficulté, mais après nous avons dominé. Je ne sais pas quoi dire, les gars ont été merveilleux. C'est une victoire importante pour tous les gens et pour tout le monde. Nous sommes très heureux, j'espère qu'ils vont faire la fête maintenant!" "Nous avons mérité notre victoire, nous avions senti en nous retrouvant qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air", a ajouté le capitaine Giorgio Chiellini. "C'est une émotion incroyable, nous la savourons parce qu'elle est magnifique. Malgré un but à froid, nous avons toujours dominé. Après ce triomphe nous voulons faire la fête demain avec tous les Italiens, qui le méritent bien L'Italie avait été sacrée pour la première fois en 1968. (Belga)