Euro 2020: les internationaux anglais Chilwell et Mount isolés pendant plusieurs jours

Les footballeurs internationaux anglais Ben Chilwell et Mason Mount doivent être isolés du reste de l'équipe jusqu'à lundi prochain. Cette décision de l'autorité sanitaire signifie que les deux joueurs de Chelsea ne manqueront pas seulement le dernier match de la phase de groupes du Championnat d'Europe des Three Lions contre la République tchèque, ce mardi soir (21h00) mais aussi le huitième de finale de l'Angleterre, déjà qualifiée.Les deux joueurs ont eu des contacts étroits avec le joueur écossais Billy Gilmour, qui a été contrôlé positif au coronavirus lundi, lors du match nul 0-0 de vendredi dernier contre l'Écosse. Gilmour, Chilwell et Mount jouent tous les trois à Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions, et auraient longuement parlé entre eux dans les travées du stade de Wembley après le match. La FA a également annoncé que les tests de dépistage des 26 joueurs de l'équipe étaient négatifs lundi après-midi. Néanmoins, Chilwell et Mount doivent maintenant être isolés pendant plusieurs jours selon les instructions de l'autorité sanitaire. D'ici là, ils doivent s'entraîner individuellement. (Belga)