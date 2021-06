Euro 2020 - Les Pays-Bas se font peur, mais viennent à bout de l'Ukraine 3-2

Les Pays-Bas sont venus à bout de l'Ukraine 3 buts à 2 dimanche, à Amsterdam, lors de la première journée du groupe C. Denzel Dumfries (85e) a offert la victoire aux 'Oranje', qui ont mené 2-0 grâce à Georginio Wijnaldum (52e) et Wout Weghorst (59e) avant de subit le retour ukrainien par Andriy Yarmolenko (75e) et Roman Yaremchuk (79e).Plus tôt dans la journée, l'Autriche s'est jouée 3-1 de la Macédoine du Nord. Les Pays-Bas et l'Autriche comptent 3 points après cette première journée du groupe C, alors que l'Ukraine et la Macédoine du Nord restent bloquées à 0. Lors de la prochaine journée, jeudi, l'Ukraine et la Macédoine du Nord s'affronteront à 15h00 à Bucarest. Les Pays-Bas et l'Autriche joueront pour la première place du groupe à 21h00 à Amsterdam. Vingt-quatre nations participent à cet Euro, organisé dans onze pays. Les deux premiers de chacun des six groupes et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient en huitième de finale. (Belga)