Euro 2020 - Martinez impressionné par Axel Witsel : "Un exemple"

Victime d'une déchirure partielle du tendon d'Achille le 9 janvier contre Leipzig, Axel Witsel a réussi le pari fou de revenir en forme pour cet Euro. Monté à l'heure de jeu lors de la victoire renversante de la Belgique contre le Danemark (1-2) jeudi au Parken Stadium de Copenhague, le métronome a impressionné tout son monde, son sélectionneur en premier."C'est incroyable, il a pu imprimer un rythme au match. Il n'a jamais semblé avoir été éloigné du haut niveau si longtemps", a dit Roberto Martinez jeudi soir dans la capitale danoise. "C'est un exemple pour tous les jeunes. Ce qu'il a fait pour revenir est tout simplement incroyable et il y est parvenu grâce à sa personnalité et son abnégation." Pour le Catalan, le Liégeois et Kevin De Bruyne, lui aussi auteur d'un retour tonitruant, semblent en mesure de commencer la rencontre. "Ils ne peuvent peut-être pas jouer les 90 minutes. Le prochain match (contre la Finlande lundi, ndlr) sera d'ailleurs très important dans cette optique-là. Il n'y a pas de réactions physiques négatives à déplorer après ce match et ils ont pu se tester dans une rencontre d'une très haute intensité. C'est une bonne chose", a assuré Martinez. "La prochaine étape est de les voir tenir l'entièreté d'un match." (Belga)