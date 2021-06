Euro 2020 - Nikola Vlasic Homme du Match de Croatie-Écosse

L'attaquant croate Nikola Vlasic a été récompensé par le titre d'Homme du Match de la rencontre de la 3e journée du groupe D de l'Euro entre la Croatie et l'Écosse mardi à Glasgow. Les Croates l'ont emporté 3-1 pour arracher in extremis la deuxième place du groupe.Auteur du premier but croate en début de match, Vlasic a pesé sur la défense écossaise tout au long de la rencontre avec un pressing constant et en se montrant dangereux sur chacune de ses incursions dans le rectangle. (Belga)