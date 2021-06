Euro 2020 - "On n'était pas loin", regrette le sélectionneur autrichien, Franco Foda

En poussant l'Italie en prolongations, l'Autriche n'est pas passée loin de réaliser un exploit en huitièmes de finale de l'Euro samedi. Les Autrichiens ont finalement dû s'avouer vaincus 2-1."Tous les joueurs sont déçus de l'élimination, mais sur leur prestation sur 120 minutes, ils sont très fiers et le pays aussi devrait être fier", a souligné le sélectionneur Franco Foda. "Cette équipe a écrit l'histoire en allant en huitième de finale et, face à un favori, on n'était pas loin de se qualifier. On a été inattentifs deux fois et on a pris deux buts, mais même après, les joueurs y ont cru. On a réduit le score, on était pas loin du 2-2, malgré les contres, ce qui était normal, quand on prend des risques. À la mi-temps, on a rediscuté la tactique, pour fermer mieux les espaces et mieux développer nos contres. On avait une bonne dynamique dans le jeu avec un bon jeu de passes vers l'avant. On n'a pas concédé grand-chose. Globalement, ça a été une prestation très mûre. L'équipe en a voulu, a montré un bon état d'esprit, une bonne stratégie." Après un bon Euro, l'Autriche va désormais se concentrer sur son prochain objectif. "À partir de septembre on va bien se préparer parce qu'on veut aller au Mondial au Qatar." (Belga)