Euro 2020 - "Pour aller loin dans un tournoi, il faut savoir souffrir"

"Ça n'a pas été facile, ce fut un match compliqué", a déclaré Thorgan Hazard, au micro de la RTBF, dimanche soir à Séville, après la qualification de la Belgique (1-0) aux dépens du Portugal pour les quarts de finale de l'Euro 2020 de football.L'auteur du seul but (42e) a reconnu que les Diables Rouges ont vécu un match difficile face aux champions d'Europe en titre. "En première mi-temps, chaque équipe attendait l'erreur de l'autre. En 2e mi-temps, on a été dominé", a reconnu le joueur du Borussia Dortmund. "On a souffert. Pour aller loin dans un tournoi, je crois qu'il faut savoir souffrir." Interrogé sur son but, l'ailier a expliqué: "j'avais eu une première occasion et j'avais été contré. Dans un tel match, il faut tenter sa chance. Je pense que le gardien a cru que le ballon allait partir de l'autre côté." Son frère Eden a quitté la rencontre avant la fin, touché derrière la cuisse suivant en cela Kevin De Bruyne qui a rapidement renoncé au début de la 2e mi-temps, victime en première mi-temps d'une agression à la cheville. "C'est le point négatif de la rencontre qu'ils soient sortis sur blessure." (Belga)