Euro 2020 - Roberto Martinez : "Ce sont les détails qui n'ont pas tourné en notre faveur"

Le coach des Diables Rouges, Roberto Martinez au micro de la RTBF après l'élimination de ses Diables Rouges : "je suis très déçu, très triste. Les joueurs ont été fantastiques. Ils ne méritaient pas d'être éliminés du tournoi vu leur implication et tout ce qu'ils ont fait pour être prêts pour la compétition. On a vu deux très bonnes équipes sur le terrain aujourd'hui. Et malheureusement, une des deux devait perdre aujourd'ui et c'était nous."Développant son analyse: "L'Italie a été meilleure en première mi-temps, en seconde mi-temps nous avons eu autant d'occasions. C'est le type de match où la conclusion des occasions était importante. Nous avons offert un but évitable. La différence s'est faite dans les deux rectangles." "L'Italie est une bonne équipe. Il faut leur donner crédit de ce qu'ils ont fait. A 0-2, on aurait pu sortir du match. Mais les joueurs ont refusé de l'accepter. Ils ont continué à se battre. On a marqué un but.J'ai pensé que nous étions au-dessus à partir de ce moment-là. mais il nous a manqué un but en plus. Le ballon n'a pas voulu rentrer." "Mais les efforts des joueurs et leur mentalité sont à souligner. Je suis fier et les supporters peuvent être fiers de ce que les joueurs ont réalisé." Roberto Martinez a évoqué l'absence d'Eden Hazard qui ne figurait pas sur la feuille de match. "Le capitaine et son expérience nous ont manqué. Un joueur référence nous a manqué. Mais la question n'est pas de savoir qui n'était pas là, les joueurs qui ont joué ont tout essayé et ce sont les détails qui n'ont pas tourné en notre faveur." Le coach espagnol s'est refusé à évoquer son avenir à la tête des Diables Rouges : "ce n'est pas le moment d'évoquer cela. Le moment est trop triste et nous devons garder nos sentiments pour nous." (Belga)