Euro 2020 - Roberto Martinez : "De la déception et de la tristesse pour le groupe"

Roberto Martinez a exprimé ses sentiments à l'issue de la défaite de ses Diables Rouges contre l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2020, vendredi à Munich (1-2). "Les sentiments qui prédominent sont la tristesse et la déception pour un groupe qui s'est engagé depuis le début, qui s'est montré très impliqué", a dit l'Espagnol en conférence de presse."Après tout ce travail, les joueurs ne méritaient pas cette élimination. Mais ce soir, nous avons rencontré une très bonne équipe d'Italie. Les petits détails ont fait la différence. Je pense que notre adversaire s'est bien adapté à notre jeu en première mi-temps", a analysé Martinez. "Nous avons montré beaucoup de concentration et d'intentions après la pause mais nous n'avons pas pu marquer ce 2e but. Je ne suis pas déçu car le groupe n'a pas failli dans ses attitudes. Je suis très triste peu eux." (Belga)