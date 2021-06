Euro 2020 - Thomas Meunier: "Il faudra une belle armada pour nous battre"

Avec un but et un assist, Thomas Meunier, auteur du 2-0 et passeur décisif sur le but du 3-0, Thomas Meunier a plutôt réussi son début d'Euro samedi face à la Russie, dans un match gagné 3-0 par les Diables Rouges."La Russie nous a pas mal fait courir en 2e mi-temps, mais ils n'ont pas été dangereux et on a bien géré le match. On a fait du bon boulot même si notre système a parfois été un peu défaillant." , a déclaré Thomas Meunier au micro de la RTBF. Le défenseur de Dortmund a débuté la rencontre sur le banc, montant au jeu à la 27e minute lorsque Timithy Castagne a dû quitter la pelouse après un choc avec Daler Kuzayev. ""Mon entrée a été trés précipitée en raison de la blessure de Timothy", dit Thomas Meunier. "C'est malheureux de monter dans ces circonstances. Il ne mérite pas cela. Il fait du tellement bon boulot". L'Euro de Timothy Castagne est terminé, le défenseur de Leicester souffre d'une double fracture de la pommette et devra se faire opérer, a confirmé Roberto Martinez après la rencontre". "La Russie, on connaît. Ce n'est pas la première fois qu'on les affronte", ajoute Meunier. "Ils jouent de longs ballons vers leur numéro neuf et ont quelques bons joueurs. Mais nous sommes numéro un au classement mondial et, pour nous battre, il faudra quand même une belle armada pour nous battre". (Belga)