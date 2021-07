Euro 2020 - Thomas Meunier : "On a pris l'eau dans tous les compartiments"

C'est un Thomas Meunier réaliste qui s'est présenté en conférence de presse plus d'une heure après le coup de sifflet final de la défaite de la Belgique contre l'Italie (1-2) en quarts de finale de l'Euro, vendredi à Munich. Comme à son habitude, le latéral belge n'a pas cherché d'excuses. "C'est notre plus mauvais match de l'Euro, on a pris l'eau dans tous les compartiments", a-t-il déclaré dans les travées de la Football Arena."C'était très difficile. C'était déjà compliqué contre le Portugal. Nous n'avons pas trouvé l'équilibre entre l'attaque et la défense. On a fait les mêmes erreurs qu'en huitièmes de finale", a analysé Meunier avant de reconnaitre la supériorité de la Squadra Azzura. "L'Italie est une très belle équipe. On aurait pu s'imposer mais nous sommes battus par plus forts que nous. C'est malgré tout dommage car nous avons des occasions pour ouvrir le score et pour revenir à 2-2. Nous avons été dangereux mais nous avons eu du mal à trouver des solutions pour casser les lignes italiennes. Ils méritent cette victoire." "On dirait que le match a été équilibré au vu des statistiques mais c'était tout le temps compliqué avec des situations en 3 contre 1 ou 2 contre 1. On a eu du mal à sortir de notre défense et à être réguliers", a ponctué Meunier. (Belga)