Euro 2020 - Thomas Vermaelen présent au coup d'envoi pour défier le Portugal

C'est avec Thomas Vermaelen au milieu de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld que Roberto Martinez a décidé de débuter le huitième de finale de l'Euro 2020 contre le Portugal, dimanche soir au stade La Cartuja de Séville.Inamovible dernier rempart des Diables Rouges, Thibault Courtois va jouer son 21e match dans un grand tournoi. Devant lui se tiendra donc le trio défensif le plus expérimenté. À trois, Vertonghen, Vermaelen et Alderweireld cumulent 323 apparitions en équipe nationale. Elle ne sera pas superflue face à l'impressionnant département offensif lusitanien, emmené par l'inévitable Cristiano Ronaldo. Le Turinois sera épaulé par Diogo Jota et Bernardo Silva. Thorgan Hazard et Thomas Meunier se chargeront de l'animation des flancs alors que le duo Axel Witsel - Youri Tielemans aura la lourde tâche de défier le très fourni entrejeu portugais. En effet, le jeune Palhinha, auteur d'une entrée remarquée contre la France, jouera en 6 à la place de Danilo. Joao Moutinho et Renato Sanches sont les deux autres milieux centraux portugais. Devant, Martinez a logiquement titularisé Eden Hazard, capitaine, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Un solide duel avec Pepe et Ruben Dias attend le meilleur buteur belge de l'histoire. Sur le flanc gauche, Hazard aura Dalot comme adversaire direct. 'KDB' sera lui dans la zone de Raphaël Guerreiro. Martinez disposant d'un groupe de 25 joueurs, Nacer Chadli ayant finalement effectué le voyage vers l'Andalousie ce dimanche, deux d'entre eux n'allaient pas figurer sur la feuille de match. Le Catalan n'a malgré tout pas repris le joueur de Basaksehir, ainsi que Hans Vanaken, déjà en tribunes contre la Russie et le Danemark. (Belga)

