Euro 2020 - Thorgan Hazard unique buteur contre le Portugal: "Le plus important de ma carrière"

La solution est venue d'un Hazard. Si Eden a disputé un match complet avant de devoir sortir sur blessure, c'est son frère Thorgan, régulier, appliqué et généreux dans l'effort, qui a propulsé les Belges en quarts de finale de l'Euro en marquant l'unique but du duel contre le Portugal dimanche soir à Séville."Vu le nombre de messages que j'ai déjà reçu sur mon téléphone, je pense que c'est le but le plus important de ma carrière", a avoué Hazard, auteur d'un tir à distance qu'aurait pu inscrire Cristiano Ronaldo, resté muet dans la chaleur sévillane. "C'est un sentiment très fort." Remuant sur son flanc gauche, le joueur du Borussia Dortmund a aussi été victime d'une grossière faute d'anti jeu de Pepe. Mais l'arbitre allemand de la rencontre Felix Brych n'a brandi qu'une carte jaune au rugueux défenseur de la Seleçao. "Je ne vais pas trop parler sur le sujet car l'arbitre pourrait me punir ensuite en Bundesliga", a rigolé celui qui a été désigné Homme du match. (Belga)