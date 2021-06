Euro 2020 - Un militant de Greenpeace manque de s'écraser en tribune avec un ULM, plusieurs blessés

Un militant de l'association écologiste Greenpeace, arrivé au-dessus du stade de Munich dans un engin de type ULM, a manqué de s'écraser en tribune après avoir heurté un câble juste avant France-Allemagne à l'Euro, faisant "plusieurs blessés" selon l'UEFA qui a condamné l'incident.Le pilote a survolé la pelouse de l'Allianz Arena avec inscrit sur sa voile "Kick out Oil" ("dehors le pétrole", en anglais), avant d'être déséquilibré par un câble portant la "Spider Cam", cette caméra aérienne. Il a difficilement rétabli les commandes avant de frôler une tribune et de s'abîmer, sans dommages, sur la pelouse de l'Allianz Arena. "Cet acte inconsidéré - qui aurait pu avoir des conséquences très graves pour un grand nombre de personnes présentes - a blessé plusieurs personnes assistant au match qui sont désormais à l'hôpital", a déclaré l'UEFA dans un communiqué, sans préciser le nombre de personnes touchées, ni la gravité de leurs blessures. Au moins une personne en tribune, légèrement sonnée à la suite de l'incident, a été emmenée par les soigneurs et le militant a été rapidement interpellé. Il a depuis été placé en détention et est en cours d'identification, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de Munich. "Cette action n'a jamais eu l'intention de perturber le jeu ou de blesser des gens. Nous espérons que personne n'a été blessé sérieusement. Nos actions sont toujours pacifiques et non violentes. Hélas, tout ne s'est pas passé comme prévu, nous en sommes désolé·es", s'est justifié Greenpeace mardi soir sur Twitter. "Les autorités judiciaires prendront les décisions qui s'imposent", a de son côté ajouté l'UEFA, qui a défendu au passage sa politique en matière d'environnement. "L'UEFA et ses partenaires sont pleinement engagés pour faire de cet Euro un tournoi durable et de nombreuses initiatives ont été mises en place pour compenser les émissions carbonées" de la compétition, organisée pour la première fois dans un format disséminé sur tout le continent, dans onze villes de onze pays. "La tenue de la rencontre n'a heureusement pas été perturbée par une initiative aussi téméraire et dangereuse, mais plusieurs personnes ont été blessées malgré tout", a conclu l'UEFA. (Belga)

