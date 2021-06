Euro 2020 - Un supporter anglais gravement blessé après une chute d'une tribune à Wembley

Un supporter anglais est dans "un état grave" après être tombé d'une des tribunes supérieures de Wembley lors du match du groupe D de l'Euro entre l'Angleterre et la Croatie dimanche. Un porte-parole du stade l'a confirmé à l'agence de presse allemande DPA.Le porte-parole a ajouté qu'une enquête va être ouverte en collaboration avec l'UEFA, l'instance du football européen. Selon le journal London's Evening Standard, le supporter est passé au-dessus de la barrière et a terminé sa chute sur les sièges et le béton de la tribune en dessous. (Belga)