Euro 2020 - Une Angleterre convaincante se défait de la Tchéquie pour terminer en tête du groupe D

L'Angleterre a livré une prestation convaincante pour s'imposer 1-0 contre la Tchéquie pour la 3e journée du groupe D de l'Euro mardi à Londres. Les Anglais valident par la même occasion la première place du groupe.Après une prestation en demi-teinte contre l'Écosse, Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, opérait quatre changements dans son onze de base. Bukayo Saka, Jack Grealish, Kyle Walker et Harry Maguire étaient préférés à Phil Foden, Mason Mount, Tyrone Mings et Reece James. Les 'Three Lions' démarraient la rencontre sur les chapeaux de roues. Lancé en profondeur par Luke Shaw, Raheem Sterling lobait Tomas Vaclik, le portier tchèque, mais sa tentative échouait sur le poteau (2e). Ce n'était que partie remise pour l'attaquant de Manchester City qui ouvrait finalement le score en reprenant de la tête un centre de Grealish (10e). L'Angleterre poursuivait sa domination. Harry Kane s'offrait une balle de 0-2 mais le capitaine anglais butait sur Vaclik (26e). Dominée, la Tchéquie profitait de ses rares sorties pour amener le danger. Sur un centre dégagé par Shaw, Tomas Soucek tentait une reprise en un temps qui frôlait le montant du but anglais (35e). Le rythme était moins soutenu en seconde période. La Tchéquie se montrait plus présente dans la partie de terrain anglaise mais sans apporter le moindre danger devant le but de Jordan Pickford. Les deux équipes étant déjà qualifiées pour les huitièmes, les occasions se faisaient plus rares et seul un but annulé de Jordan Henderson (86e) venait pimenter la fin de rencontre. L'Angleterre attend son adversaire en huitièmes de finale où elle affrontera le deuxième du groupe F (Allemagne, France, Portugal, Hongrie) le mardi 29 juin à 18h00 à Wembley. (Belga)