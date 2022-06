Euro d'athlétisme - Ruben Verheyden et Stijn Baeten trop courts pour la qualification sur 1.500 m en Norvège

Ruben Verheyden (3:37.95) et Stijn Baeten (3:38.24) ont terminé respectivement quatrième et sixième du 1.500m, jeudi, lors du meeting d'athlétisme de Jessheim, en Norvège. Le temps limite pour l'Euro de Munich, en juin, est fixé à 3:36.00.Pour les Mondiaux d'Eugene, un temps de 3:35.00 est exigé. Le record personnel de Verheyden, champion d'Europe espoirs, est de 3:37.00. Le chrono de référence de Baeten est de 3:07.01. Le duo peut aussi se qualifier via le classement mondial, en figurant dans le top-45. Verheyden est actuellement 51e, Baeten 61e. L'Irlandais Andrew Coscoran l'a emporté en 3:36.82. (Belga)