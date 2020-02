Euro de basket 2021 (m) - Gjergja ravi par "la défense impressionnante" et l'énergie mise par ses joueurs

Dario Gjergja, le coach des Belgian Lions, ne pouvait cacher sa satisfaction, après la large victoire de l'équipe nationale belge de basket sur la Lituanie (86-65) pour son premier match de groupe en vue d'une qualification pour l'Euro de basket."Notre défense a été impressionnante mis à part le dernier quart-temps, mais c'est normal", a expliqué le coach des Belgian Lions. "Nous avons mis une grande intensité mais ce n'est qu'un match, il n'y a encore rien de fait. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps. Cette victoire, elle est pour Manu Lecomte (blessé aux pieds, ndlr), mais aussi pour les autres joueurs car l'énergie qu'ils ont mise, c'est phénoménal." Côté lituanien, le coach Darius Maskoliunas ne pouvait que s'incliner face à la domination des Belges. "On a mal joué et eux, ils ont très bien joué", résumait-il après la rencontre. "On a été battu physiquement et tactiquement. On n'arrivait pas à marquer le moindre shoot et la Belgique mérite sa victoire. Ils ont été très agressifs en défense avec une bonne énergie et ils ont rentré leurs shoots." Omniprésent vendredi soir, le capitaine des Belgian Lions, Jonathan Tabu, a été l'un des artisans de ce succès belge. "Aujourd'hui, on a montré sur le terrain qu'on pouvait faire partie des meilleures équipes européennes en battant la Lituanie avec la manière", a-t-il expliqué avant de mettre en évidence le travail réalisé par le staff. "On le sait, en Belgique, Dario Gjergja ne fait que gagner des titres, il n'a plus rien à prouver. En équipe nationale, il a à cœur de montrer qu'on peut faire quelque chose et quand on voit une salle remplie comme ce vendredi, c'est un engouement qui nous pousse à nous battre encore plus." Un groupe qui est bien équilibré comme se plaît à le rappeler Pierre-Antoine Gillet. "Il faut être fier d'être Belge. Cela fait quelques années qu'on joue ensemble et en quatre jours, le staff a fait un travail fantastique. De notre côté, en tant qu'ancien, on essaye de montrer la voie aux jeunes." Ce lundi, les Belgian Lions se déplacent au Danemark pour le compte de la deuxième journée de cette fenêtre internationale. "Ce ne sera pas facile d'aller gagner là-bas mais on va prendre match par match et ne surtout pas faire comme si on était déjà qualifié. Le chemin est encore long", conclut Jonathan Tabu. Mis à part la République Tchèque qui est déjà qualifiée pour l'Euro dans ce groupe, deux des trois autres formations (Belgique, Danemark et Lituanie) décrocheront leur ticket au terme de ce petit championnat en match aller-retour. (Belga)