Euro de basket 3x3 - La Serbie titrée chez les messieurs, l'Espagne chez les dames

La Serbie a remporté le tournoi masculin de l'Euro de basket 3x3 dimanche, à Paris. En finale, Dejan Majstorovic, Miroslav Pasajlic, Aleksandar Ratkov et Mihailo Vasic ont battu la Lituanie 20-14.La Pologne a pris la troisième place en venant à bout 18-19 de la Russie. Samedi, les 3x3 Lions Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien et Thibaut Vervoort, quatrièmes des Jeux Olympiques de Tokyo, avaient été éliminés en phase de groupes après une victoire contre l'Ukraine (11-10) et une défaite contre la Serbie, N.1 mondiale. C'est le troisième titre consécutif des Serbes, vainqueurs aussi en 2019 à Debrecen et 2018 à Bucarest. En 2020, le tournoi, qui devait être organisé à Anvers, avait été annulé en raison du coronavirus. La première édition s'était tenue en 2014. Chez les dames, l'Espagne, composée de Marta Canella, Aitana Cuevas, Vega Gimeno et Sandra Ygueravide, a décroché un premier titre grâce à une victoire 16-12 sur l'Allemagne. Double championne en titre, la France s'est classée troisième en se jouant de la Russie 19-13. Le parcours des 3x3 Cats Lut De Meyer, Becky Massey, Laure Resimont et Marie Vervaet s'était arrêté dès la phase de groupes après des défaites 17-14 contre la Roumanie et 16-14 contre la Hongrie. (Belga)