Euro de basket 3x3 - Les Lions 3x3 éliminés en phase de groupes après une défaite contre la Serbie

La Belgique a été éliminée à l'issue de la phase de groupes du tournoi masculin de l'Euro de basket 3x3, samedi, à Paris.Après une victoire 11-10 sur l'Ukraine, les 3x3 Lions, quatrièmes des récents Jeux Olympiques, ont perdu 20-12 contre la Serbie, N.1 mondiale, dans le groupe A. Les Serbes avaient déjà battu deux fois les Belges aux Jeux, 21-14 en phase de groupes et 21-10 dans le match pour la troisième place. Dans le dernier match du groupe, l'Ukraine s'est jouée de la Serbie 17-21. Avec une victoire pour chaque équipe, la moyenne des points entre en jeu pour déterminer le classement. Et cela tourne au désavantage des Belges, qui terminent troisièmes et derniers avec 11,5 de moyenne, contre 18,5 pour les Serbes et 15,5 pour les Ukrainiens, tous deux qualifiés en quarts de finale. A Paris, Rafael Bogaerts, Nick Celis, Thierry Marien et Thibaut Vervoort, soit le même quatuor qu'à Tokyo, défendaient les couleurs belges. Douze équipes, réparties en quatre groupes de trois, disputent cet Euro. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient en quarts de finale. Quarts, demies et finale se disputeront dimanche. Les 3x3 Cats ont été éliminées vendredi en phase de groupes du tournoi féminin. (Belga)