Euro de basket féminin - Groupe C - 3e journée - Turquie/Belgique - Fiche technique

Fiche technique de la rencontre ayant opposé la Belgique à la Turquie lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de l'Euro de basket féminin dimanche à Strasbourg (France), comptant pour le groupe C, et classements:. Dimanche: Bosnie-Herzégovine - Slovénie 81-91 Turquie - Belgique 61-63 15-16/16-25/14-10/16-12 Turquie: 19/42 à 2pts, 4/14 à 3pts, 11/13 LF, 39 rebonds, 9 assists, 14 pertes de balle, 17 fautes. Bilgic 13 (1x3, 8 rbds), Cakir 10 (2x3, 5 assists)), Gulcan 15 (7 rbds), Hollingsworth 16, Yildizhan, Uzun, Okten, Canitez 5 (1x3), Guclu, Onar, Topuz, Fitik 2 Belgique: 19/44 à 2pts, 6/23 à 3pts, 7/9 LF, 35 rebonds, 16 assists, 9 pertes de balle, 15 fautes. K. Mestdagh 7 (1x3), Delaere 13 (2x3), Meesseman 15 (8 rbds), H. Mestdagh 9 (3x3), Allemand 4, Linskens 11 (9 rbds), Billie Massey 4 (5 rbds), Vanloo Classement J G P pp pc Pts 1. Belgique 3 2 1 210 188 5 2. Bosnie-Herzégovine 3 2 1 215 200 5 3. Slovénie 3 1 2 220 220 5 4. Turquie 3 0 3 162 199 3 * Classement particulier à l'average dans les matches entre eux: Belgique (+20), Bosnie (+5), Slovénie (-25) Joués précédemment : . Jeudi: Bosnie-Herzégovine - Belgique 70-55 Slovénie - Turquie 72-47 . Vendredi: Bosnie-Herzegovine - Turquie 64-54 Belgique - Slovénie 92-57 (Belga)

