Euro de basket féminin: le programme des quarts de finale avec Belgique - Russie mercredi

La Suède, la Bosnie-Herzégovine, la Russie et l'Espagne ont rejoint à leur tour les quarts de finale du championnat d'Europe de basket féminin à l'issue des barrages disputés lundi à Strasbourg et à Valence.L'Italie, la Croatie, la Slovénie et le Monténégro, les battus de la soirée, quittent eux le tournoi. A Strasbourg, c'est la Bosnie-Herzégovine, victorieuse de la Croatie (80-69) qui tentera de se mettre dans le chemin de la France mercredi (18h00) à Strasbourg. Ce seront ensuite aux Belgian Cats de tenter de rejoindre les demi-finales face à la Russie, à 20h45. Double tenante du titre, l'Espagne, contrainte au barrage, a dominé le Monténégro (78-51) pour le dernier match à Valence. Les Espagnoles rencontreront la Serbie en quarts de finale entre deux des quatre pays les plus souvent cités à la couronne européenne. La Suède, tombeuse de l'Italie (64-46), affrontera de son côté la Biélorussie, qui avait battu les Espagnoles en entrée précisément. Biélorussie, Serbie, Belgique et France s'étaient qualifiées directement pour les quarts de finale en terminant en tête de leur poule. Les demi-finales et matches de classement se joueront à Valence en Espagne, de même que le match pour la 3e place et la finale, dimanche. Le top 6 obtient son ticket pour les tournois de qualifications pour la Coupe du monde 2022 en Australie. Résultats des barrages: . Lundi: à Valence, Suède - Italie 64-46 Espagne - Monténégro 78-51 à Strasbourg, Bosnie-Herzégovine - Croatie 80-69 Russie - Slovénie 93-75 Programme des quarts de finale: . Mercredi: - Quarts de finale: à Valence, 29: Biélorussie - Suède? 30: Serbie - Espagne à Strasbourg,? 31. Belgique - Russie ?32. France - Bosnie-Herzégovine Phase finale à Valence: . Samedi: - Places 5 à 8 (match de qualification*) perdant de 29 - perdant de 32 perdant de 30 - perdant de 31 - Demi-finales: vainqueur de 29 - vainqueur de 32 vainqueur de 30 - vainqueur de 31 . Dimanche: 3e place Finale * Match qualificatif pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie (du 22 septembre au 1er octobre) qui se dérouleront en février 2022. (Belga)