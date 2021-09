Euro de cyclisme - Le Néerlandais Maas, positif au coronavirus, ne participera pas aux Championnats d'Europe

Jan Maas ne représentera pas les Pays-Bas dimanche sur la course en ligne des Championnats d'Europe, à Trente en Italie. Le coureur de 25 ans qui remplaçait Dylan van Baarle, blessé, a été testé positif au coronavirus.Maas a été testé à plusieurs reprises en amont des Championnats d'Europe. Avec l'un de ceux-ci retournant un résultat positif et malgré des tests consécutifs négatifs, le médecin de l'organisation a décidé que le coureur ne pourrait participer à la course, comme l'a expliqué la fédération néerlandaise de cyclisme. "Cela ressemble à un faux-positif, mais nous devons accepter la décision", a réagi le coach national néerlandais Koos Moerenhout, qui n'a pas appelé de remplaçant. Les Pays-Bas seront représentés chez les hommes par Bauke Mollema, Julius van den Berg, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Nick van der Lijke et Timo Roosen, alors que Niki Terpstra s'est retiré plus tôt dans la journée pour cause de maladie. Maas ne présente pas de symptômes et n'a pas été en contact étroit avec les autres coureurs ou le personnel de l'équipe. (Belga)

