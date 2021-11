Euro de cyclocross: Lucinda Brand championne d'Europe devant son public, Sanne Cant 10e

Lucinda Brand a ajouté le titre de championne d'Europe de cyclocross à son palmarès. La Néerlandaise, déjà championne du monde en titre, a remporté en solitaire la course élites dames des championnats du monde de cyclocross samedi au col du Vam à Wijster, aux Pays-Bas.La Hongroise Kata Blanka Vas, 20 ans et lauréate de la manche de Coupe du monde d'Overijse la semaine dernière, a pris la médaille d'argent en finissant 2e à 56 secondes. La Néerlandaise Yara Kastelijn, 3e à 1:02, monte elle sur la 3e marche du podium. Deux autres Néerlandaise complètent le top 5: Ceylin del Carmen Alvarado et Denise Betsema. Première Belge à franchir la ligne d'arrivée, Sanne Cant a terminé 10e. Lucinda Brand, 32 ans, offre un 11e titre européen (un record) aux Néerlandaises, qui est aussi le 4e d'affilée. Annemarie Worst, Yara Kastelijn et Ceylin del Carmen Alvarado avaient en effet remporté les trois éditions précédentes de l'Euro dames. C'est aussi la seconde médaille d'or néerlandaise de la journée après le titre de Ryan Kamp en espoirs. Le Néerlandais a devancé Niels Vandeputte et Thibau Nys. En matinée, la Britannique Zoe Backstedt s'est imposée chez les juniores, dans une course dont Xaydee Van Sinaey a pris la 4e place. L'Euro de cyclocross se poursuit dimanche avec les juniors messieurs (11h00), les U23 dames (13h15) avant la course élite messieurs qui débutera à 15h00. (Belga)

