Euro de cyclocross: Xaydee Van Sinaey 4e chez les dames U19, l'or pour Zoe Backstedt

Xaydee Van Sinaey a pris la 4e place de la course juniores dames, qui a ouvert le bal des championnats d'Europe de cyclocross samedi à Wijster aux Pays-Bas.La Belge de 16 ans a terminé à 1:56 de la Britannique Zoe Backstedt (17 ans). La fille de l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix Magnus Backstedt, championne du monde de la course en ligne et médaille d'argent du contre-la-montre juniors des Mondiaux sur route en septembre dernier à Louvain, a décroché la médaille d'or en devançant de 1:06 et de 1:30 les Néerlandaises Leonie Bentveld et Nienke Vinke. L'Euro de cyclocross se poursuit samedi au col du Vam avec la course des espoirs messieurs (13h15) et des élites dames (15h00). Dimanche, place aux juniors messieurs (11h00), aux U23 dames (13h15) avant la course élite messieurs qui débutera à 15h00. (Belga)