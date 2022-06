Euro de football U17 - La France sacrée après une victoire sur les Pays-Bas en finale

La France a remporté l'Euro de football réservé aux joueurs de moins de 17 ans en battant 2-1 les Pays-Bas en finale, mercredi, à Netanya, en Israël.La France tirait deux fois sur le poteau en début de rencontre, par le capitaine Mathys Tel (4e) et Tom Saettel (8e). Vainqueurs des deux dernières éditions, en 2018 et 2019, les Pays-Bas ouvraient le score par Jaden Slory (48e). La France renversait la situation grâce à un doublé en trois minutes du latéral droit Saël Kumbedi (58e et 60e). La France remporte le tournoi pour la troisième fois, après 2004 et 2015. L'Euro U17 n'avait pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de covid-19. La Belgique avait été éliminée en phase de groupes, après un partage contre la Serbie (1-1), une défaite contre l'Espagne (2-0) et une victoire contre la Turquie (3-1). (Belga)