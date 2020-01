Euro de futsal 2022 - Qualifications - La Belgique bat l'Ecosse et est seule en tête avant le dernier match face au Monténégro

La Belgique est, avec le maximum de points, seule en tête du groupe B du premier tour des qualifications du championnat d'Europe 2022 de football en salle, jeudi à l'issue de la 2e journée du tournoi joué à Herentals. Les futsal Red Devils ont dominé l'Ecosse 7-3 (repos 4-1) dans leur 2e match. Plus tôt dans la journée, l'Arménie avait battu le Monténégro 3-1.Steedman (contre son camp) après 41 secondes, Ettalaki (4:44), un triplé de Dillien (6:30, 17:35, 36:47), un autre own-goal de Robertson (24:03) et Ouadi (39:51) ont assuré les réalisations belges. Ghislandi (CSc 9:38) et Aloulou (29:47 et 38:08) ont inscrit les buts écossais. La Belgique, 18e nation européenne, avait battu 5-2 l'Arménie, 34e en Europe, mercredi, alors que le Monténégro avait dominé l'Ecosse 9-2. Au classement, la Belgique possède 6 points contre 3 à l'Arménie et au Monténégro. L'Ecosse, 44e européenne, n'a pas de point. Les hommes de Karim Bachar boucleront leur premier tour face au Monténégro, 27e, samedi (20h30). Un seul point leur suffira pour être assuré de terminer premier. Les neufs vainqueurs de groupe rejoindront les 16 équipes qualifiées d'office pour la phase qualificative suivante. Les neuf deuxièmes et cinq meilleurs troisièmes disputeront un barrage en avril 2020. Lors de la phase qualificative de groupes, jouée de février à septembre 2021, les 32 équipes seront réparties dans huit groupes de quatre, avec des matchs aller-retour. Les vainqueurs de groupe et les six meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale, les deux deuxièmes restants joueront un barrage pour décrocher le dernier ticket. La phase finale se tiendra aux Pays-Bas du 19 janvier au 6 février 2022, à Amsterdam et Groningue. Pour la première fois, seize équipes y prendront part. Le Portugal est le tenant du titre. L'Espagne a remporté 7 des 11 éditions. La Belgique a terminé troisième de la première édition, jouée en Espagne en 1996. Les Futsal Red Devils ne s'étaient pas qualifiés pour l'édition 2018 en Slovénie. (Belga)