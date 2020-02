Euro de futsal 2022 - Qualifications - La Belgique bat le Monténégro et rejoint le dernier tour qualificatif

La Belgique a remporté son groupe du tour préliminaire et disputera la dernière phase qualificative à l'Euro 2022 de futsal. Les Futsal Red Devils ont battu le Monténégro 5-1 samedi, à Herentals, et ont terminé en tête du groupe B avec trois victoires en autant de rencontres.La Belgique était menée à la pause suite au but de Vuletic (3e). Les hommes de Karim Bachar ont renversé la situation en seconde période grâce à Rahou (24e), Adnane (25e), Diniz Pinheiro (30e et 37e) et Dahbi Reda (32e). Dans l'autre match du groupe, l'Ecosse et l'Arménie se sont neutralisées (2-2). La Belgique avait débuté par une victoire 5-2 sur l'Arménie mercredi et a confirmé le lendemain face à l'Ecosse (7-3). Les Belges terminent en tête du groupe avec 9 points. L'Arménie est deuxième (4 points). Viennent ensuite le Monténégro (3) et l'Ecosse (1). Les neufs vainqueurs de groupe rejoignent les 16 équipes qualifiées d'office pour la phase qualificative suivante dont le tirage au sort aura lieu le 14 mai à Nyon en Suisse. Les neuf deuxièmes et cinq meilleurs troisièmes auront alors disputé un barrage en avril. Lors de la dernière phase qualificative, jouée de février à septembre 2021, les 32 équipes seront réparties dans huit groupes de quatre, avec des matchs aller-retour. Les vainqueurs de groupe et les six meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale, les deux deuxièmes restants joueront un barrage pour décrocher le dernier ticket. Cette phase finale se tiendra aux Pays-Bas du 19 janvier au 6 février 2022, à Amsterdam et Groningue. Pour la première fois, seize équipes y prendront part. Le Portugal est le tenant du titre. L'Espagne a remporté 7 des 11 éditions. La Belgique a terminé troisième de la première édition, jouée en Espagne en 1996. Les Futsal Red Devils ne s'étaient pas qualifiés pour la dernière édition 2018 en Slovénie. (Belga)