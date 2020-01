Euro de handball - L'Espagne conserve son titre et se qualifie pour les JO 2020

Les handballeurs espagnols ont conservé leur titre de champion d'Europe en s'imposant en finale de l'Euro-2020 contre la Croatie 22 à 20, dimanche à Stockholm, et valident ainsi leur ticket pour les Jeux olympiques 2020 à Tokyo.Les Croates ont buté pour la troisième fois en finale d'un Championnat d'Europe et devront passer par un tournoi de qualification olympique à Paris-Bercy, avec la France, le Portugal et une sélection africaine, où seulement deux billets seront délivrés pour Tokyo-2020. (Belga)