Euro de hockey - La Belgique concède sa première défaite en phase de groupe face à l'Angleterre

La Belgique, N1. mondiale, championne du monde et d'Europe en titre chez les messieurs, s'est inclinée 1-2 devant l'Angleterre, 6e nation mondiale, lors de la deuxième journée du groupe A du championnat d'Europe 2021 disputé à Amsterdam. Les Belges joueront encore mardi leur dernier match de poule contre la Russie (FIH-22) et devront la battre pour espérer rejoindre les demi-finales.Comme samedi contre l'Espagne les Belges ont été menés au score et là encore ils ont réagi immédiatement. Les Anglais, victorieux samedi 5-0 de la Russie, se sont forgés quatre penalty corners (pc) consécutifs en début de match. Sur le 4e, Florent Van Aubel dévia fautivement du corps. Zach Wallace transforma le stroke d'un envoi à plat (4e). Dans la minute suivante, l'équipe belge obtint son 1er pc. Le sleep de Loïck Luypaert trouva lui aussi le corps d'un adversaire mais dû recourir à l'arbitrage vidéo pour obtenir le stroke. Tom Boon, pour son 3e but du tournoi, le transforma imparablement dans la lucarne (5e). Plus physiques que jamais, les Anglais ont continué à causer du souci aux hommes de Shane McLeod, notamment sur 3 autres pc, tous bien contrés par les premiers sorteurs. Simon Gougnard et Cédric Charlier eurent le 2-1 au bout du stick, mais sur les deux occasions ils trouvèrent sur leur envoi Oliver Payne, le jeune gardien anglais de 22 ans. De retour des vestiaires, les Lions ont à nouveau été cueilli à froid par un débordement anglais après seulement 27 secondes de jeu. Le centre de Wallace transperça toute la défense belge ainsi que Vincent Vanasch pour trouver Liam Ansell, qui de volée porta le score à 2-1 (31e). Cette fois, les Lions n'ont plus rugi. Les erreurs se multiplièrent côté belge, les cartes tombèrent, et les Red Lions durent même évoluer à neuf un moment. Le premier pc belge de la 2e mi-temps tomba à la 41e minute, mais l'envoi d'Alexander Hendrickx trouva Payne, très présent dimanche entre ses poteaux. Le dernier quart-temps resta stérile, l'Angleterre gérant bien sa courte avance. Les Red Lions ont concédé leur 2e défaite en trois matches après avoir perdu 0-4 dimanche dernier à Anvers face aux Pays-Bas lors de leur dernier match de la Pro League. Victorieuse 4-2 de l'Espagne (FIH-9) dans son match d'ouverture samedi, la Belgique, qui compte 3 points en deux matches, devra battre la Russie mardi et espérer une victoire anglaise sur l'Espagne pour terminer 2e du groupe et assurer se place en demi-finale. En cas de succès de l'Espagne sur les Anglais, la qualification pour le dernier carré pourrait se jouer à la différence de buts. En demies, les matchs pour une place en finale se joueront soit contre les Pays-Bas (FIH-3) soit face à l'Allemagne (FIH-5) qui se sont neutralisés 2-2 plus tôt dans la journée dans la poule B. Ceux-ci se joueront vraisemblablement la 1re place du groupe à la différence de buts mardi en affrontant respectivement le Pays de Galles (FIH-18) et la France (FIH-12). (Belga)