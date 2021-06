Euro de hockey - "Marquer le plus de goals possible contre la Russie"

Grâce à son succès 2-1 sur la Belgique, l'Angleterre est demeurée leader avec 6 unités en tête du groupe A de l'Euro de hockey d'Amsterdam. Les Red Lions occupent eux provisoirement la 3e place de leur poule avec 3 points, comme les Espagnols, qui possèdent toutefois un court avantage d'un goal en leur faveur à la différence de buts. Une défaite espagnole mardi contre les Anglais, conjuguée avec un succès des Red Lions sur la Russie, qualifierait les deux vainqueurs du jour pour les demi-finales. Des succès ibère et belge mettraient les 3 nations à égalité (6 pts) laissant la qualification se jouer à la différence de buts."On est obligés de gagner avec beaucoup de goals contre la Russie", annonce Florent Van Aubel. "L'objectif est simple et si le job est fait ce sera les Pays-Bas ou l'Allemagne en demies. Si on veut prolonger notre titre, il faut de toute façon gagner contre une grande nation, donc peu importe qui ce sera dans le dernier carré", selon l'attaquant du Dragons. Pour lui, le match perdu a néanmoins été "très intéressant", mettant en lumière certains "morceaux du puzzle à mettre en place pour la fin du tournoi et en vue des Jeux Olympiques." Van Aubel regrette "un manque de maturité au moment crucial", pointant également "les pc et occasions manqués, la manière de réagir sur certaines décisions arbitrales, des cartes reçues et non nécessaires. Mais c'est bien que cela nous arrive maintenant", a-t-il conclu. (Belga)