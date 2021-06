Euro de hockey - Pour Victor Wegnez, même si la finale n'est pas là, "les Lions ont répondu aux critiques"

Remis en question après la défaite 1-2 devant l'Angleterre en phase de poules, les Red Lions ont, pour Victor Wegnez, "répondu aux critiques" en livrant une belle prestation, jeudi, en demi-finales de l'Euro de hockey, à Amsterdam."Je pense que l'on a fait un match très complet. Vincent (Vanasch) n'a pas eu énormément de balles. On les a vraiment bien cadenassés", a réagi le milieu de terrain belge. "On a manqué d'adversaires avant d'arriver ici, avec très peu de match à haut niveau. Je trouve que l'on a pas grand-chose à se reprocher ce soir. On a répondu aux critiques en jouant notre meilleur hockey. On est revenu aux fondamentaux en jouant en équipe et en repartant en contre. Cela a failli payer. Après, aux shoot-outs c'est toujours une loterie. La première fois en Inde cela a tourné pour nous, cette fois ce fut pour eux. Il faut reconnaître les qualités de leur gardien. On a manqué aussi d'un peu de réussite. Les Pays-Bas feront un bon finaliste, pour nous l'apprentissage continue. Je pense que c'était vraiment un beau match pour le spectateur neutre, malheureusement cela n'a pas tourné à notre avantage ce soir. On avait dit que l'on préférait ne pas gagner l'Euro et remporter les Jeux plutôt que l'inverse. Il reste maintenant à gagner les Jeux." (Belga)