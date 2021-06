Euro de hockey - "Un manque de structure et trop de cartes" expliquent la défaite belge selon Felix Denayer

Les Red Lions ne s'étaient plus inclinés devant l'Angleterre depuis décembre 2014 lors d'une défaite 3-2 en Champions Trophy. Dimanche, la Perfide Albion a retrouvé le chemin de la victoire face aux N.1 mondiaux en s'imposant 2-1 lors de la 2e journée de la phase de groupes de l'Euro de hockey 2021. "Un manque de structure et trop de cartons reçus", sont une partie de l'explication de ce revers, a analysé Felix Denayer, l'un des anciens de l'équipe belge."On a reçu beaucoup trop de cartes ce qui nous a souvent mis en infériorité numérique", explique l'Anversois. "Cela nous a empêché de trouver un rythme et une structure. Nous savons que les Anglais ont un jeu très physique, mais ce n'est pas la bonne manière de réagir en les imitant. Nous aurions dû nous en sortir en pratiquant un meilleur hockey. Nous devons reste plus calme dans de telles situations. C'est quelque chose à retenir pour l'avenir parce que c'est quelque chose que les autres pays vont essayer: nous contrecarrer avec un jeu très limite au niveau physique et nous déstabiliser en nous provoquant." (Belga)