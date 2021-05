Euro de natation - L'Italienne Benedetta Pilato, 16 ans, bat le record du monde du 50m brasse

L'Italienne Benedetta Pilato a battu le record du monde du 50m brasse, samedi, à l'Euro de natation de Budapest. En demi-finales, Pilato, 16 ans, a signé un chrono de 29.30, abaissant de 10 centièmes la marque de 29.40 établie par l'Américaine Lilly King le 30 juillet 2017, également à Budapest.Pilato avait amélioré en séries, samedi matin, son record du monde juniors, le portant de 29.61 à 29.50. Avec son 29.30 en demi-finale, elle s'offre aussi le record du monde seniors et s'affiche comme favorite pour le titre européen en vue de la finale, dimanche. En 2019, à quatorze ans seulement, Pilato était devenue vice-championne du monde du 50m brasse à Gwangju (Corée du Sud), derrière King justement. Le 50m brasse n'est pas une course olympique, comme les 50m dos et papillon. (Belga)