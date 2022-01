Euro de patinage artistique - Loena Hendrickx aurait préféré terminer 4e avec un bon programme libre

Ce n'est pas le fait d'avoir échoué à la 4e place de l'Euro de patinage artistique mais bien sa prestation lors du programme libre qui a déçu Loena Hendrickx samedi soir à Tallinn. "J'aurais été plus heureuse si j'avais pu terminer 4e avec un bon libre. Ce n'était pas le programme que je voulais présenter", a déclaré la Belge de 22 ans.Si cette quatrième place semble logique au vu du podium trusté par trois patineuses russes de renom, sa 2e position à l'issue du court jeudi avait suscité quelques attentes. "J'ai tenté de ne pas y faire attention. C'est pour ça que je voulais patiner uniquement pour moi", a expliqué Loena Hendrickx, reconnaissant malgré tout que sa performance lors du programme court l'avait mise dans une nouvelle situation. "Les Russes sont tellement fortes, je savais qu'elles me battraient", a assuré celle qui a terminé 5e des derniers Mondiaux. Si ce résultat, le meilleur acquis par une patineuse belge dans un Euro, est de bon augure avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février), la native de Turnhout a révélé avoir vécu des dernières semaines compliquées. "J'ai souvent souffert de maux de tête, je ne supportais pas bien la lumière. Cela m'a empêché d'effectuer sauts et pirouettes", a-t-elle expliqué, concédant qu'elle devait "davantage croire en elle et ses capacités" avant d'aborder les JO. Après plusieurs saisons marquées par des blessures, Loena Hendrickx s'est hissée au sommet du patinage artistique mondial. Elle reste malgré tout prudente avec son dos et n'effectue que certaines pirouettes périlleuses lors des compétitions importantes afin de se préserver. "Ce n'est pas excuse car le programme court était bien", a-t-elle conclu. (Belga)