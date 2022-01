Euro de patinage artistique - Mishina-Galliamov champions d'Europe en couples avant les Jeux Olympiques, triplé russe

Les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont été sacrés champions d'Europe en couples à trois semaines des Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février), jeudi à Tallinn, un an après avoir été couronnés champions du monde.La Russie signe un triplé dans la catégorie: derrière Mishina et Galliamov (239,82 points), déjà en tête après le programme court, leurs compatriotes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov sont médaillés d'argent (236,43) et Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii de bronze (227,23). La Russie avait déjà outrageusement dominé la première journée de l'Euro en plaçant monopolisant les podiums à l'issue des programmes courts tant chez les messieurs que chez les couples. Jeudi, Loena Hendrickx a donc été la seule à briser cette hégémonie en se glissant à la 2e place du programme court chez les dames, derrière l'intouchable Kamila Valieva mais devant les deux autres Russes que sont Alexandra Trusova et Anna Shcherbakova, championne du monde en titre. (Belga)

