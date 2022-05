Euro de planche à voile - Thomas Broucke 64e après la 4e journée

Thomas Broucke se retrouve en 64e position au soir de la 4e journée de l'Euro d'IQFoil à Torbole, sur le lac de Garde en Italie vendredi, après seize régates. L'IQFoil est la planche à voile qui remplace le RS:X aux JO à partir des Jeux Olympiques de Paris 2024.Thomas Broucke, 21 ans, a fini respectivement 59e, 35e, 36e et 54e vendredi et totalise 386 points. Les quatre moins bons résultats ne sont pas comptabilisés. Cyril Evrard, 18 ans, est 147e avec 624 points et 49e dans la catégorie des U21 après ses 51e, 67e, 64e et 66e places vendredi. Le Néerlandais Luuc van Opzeeland, champion du monde en titre, mène l'épreuve avec 23 points devant l'Italien Nicolo Renna (47.7) et le Français Nicolas Goyard (58). Les régates s'achèvent samedi avant la course aux médailles dimanche. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.