Euro de snooker - Ben Mertens se qualifie pour les demi-finales

Ben Mertens s'est qualifié pour les demi-finales du championnat d'Europe de snooker jeudi à Shengjin, en Albanie.Déjà champion d'Europe chez les U21 et médaillé de bronze chez les U18, Mertens, 17 ans, a d'abord battu l'Irlandais David Cassidy en 16es de finale (4-0) avant de battre le Nord-Irlandais Robbie McGuigan (4-2) puis l'Anglais Josh Thomond (4-3) pour atteindre le dernier carré. Pour une place en finale, le Flandrien affrontera l'Autrichien Florian Nüssle. Julien Leclercq et Sybren Sokolowski ont eux vu leur parcours s'arrêter en 16es de finale après leur défaite respective contre l'Allemand Umut Dikme (4-2) et l'Ukrainien Anton Kazakov (4-0). (Belga)