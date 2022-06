Euro de softball - La Belgique perd aussi ses troisième et quatrième matches

La Belgique a perdu ses troisième et quatrième matches lors de la deuxième journée du championnat d'Europe de softball slowpitch mercredi à Colorno en Italie.Après deux défaites mardi face à la Grande-Bretagne (21-2) et l'Allemagne (18-12), la Belgique a subi deux nouveaux revers mercredi contre les Pays-Bas (18-17) et l'Irlande (13-6). Jeudi, les softballeurs belges affronteront encore l'Italie pour leur dernier match de groupe. Avec quatre défaites en autant de rencontres, la Belgique ne peut plus finir dans le top 3 de cette compétition à six équipes mais n'est pas encore éliminée. Lors du deuxième tour, les trois premiers s'affronteront dans le groupe E et les trois derniers dans le groupe F. Lors de la phase finale, les deux premiers du groupe E, le troisième du groupe E et le premier du groupe F se joueront les places en finale tandis que les deux derniers du groupe F joueront un match de classement pour la 5e place. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.